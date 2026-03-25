「RADWIMPS」の野田洋次郎（40）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。人気俳優との2ショット写真が反響を呼んでいる。野田は「Love ya bro（＝愛してるぜ、兄弟）誕生日おめでと」と祝福。17日に29歳の誕生日を迎えた俳優・村上虹郎との2ショット写真を披露し、「はじめての出逢いはにじが中学生だった」と明かした。この投稿にフォロワーからは「虹郎くんハピバ」「まるで兄弟みたい」「長いお付き合いなんですね