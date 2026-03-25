タレントの磯山さやかさん、元メジャーリーガーの五十嵐亮太さんが25日、「損保ジャパン HIKESHI賞」PR発表会に登壇しました。 【写真を見る】【 磯山さやか 】元メジャーリーガー・五十嵐亮太とスワローズ時代を振り返る?速球王子…今はアレ?今後の監督就任はある？直撃も火消しをルーツに持つ損保ジャパンはこれまで、「火消し役」と呼ばれる救援投手を「ファイアマン賞」として表彰していましたが、今年から「HIKESHI賞