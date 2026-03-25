同性同士の婚姻を認めない民法や戸籍法の規定は憲法違反だとして、同性カップルらが国に損害賠償を求めた６件の訴訟で、最高裁第３小法廷（林道晴裁判長）は２５日、審理を１５人の裁判官全員による大法廷（裁判長・今崎幸彦長官）に回付した。大法廷が来年にも初の憲法判断を示すとみられる。同性婚を巡っては、２０１９年以降、札幌、東京（１次、２次）、名古屋、大阪、福岡の５地裁に計６件の訴訟が起こされた。高裁の２審