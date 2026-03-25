落語家春風亭昇太（66）が25日、24年に復学した東海大を卒業した。この日、神奈川県平塚市にある東海大湘南キャンパスで、学位授与式に出席した。昇太は東海大4年の時に、春風亭柳昇さんに弟子入りしたため中退したが、24年10月に人文学部人文学科に復学した。21年に同科の客員教授を委嘱されたことで、復学制度を知ったという。これまでの功績をたたえられ「特別賞」を受賞。記念品として、「笑点」にちなんで座布団10枚を受け取