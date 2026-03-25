お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（50）が25日までに自身のインスタグラムを更新。妻でタレント藤本美貴（41）とのオフショットを公開した。「奥様は試着待ち」と書き出した庄司。藤本とのショッピングの様子をアップした。庄司の後ろに隠れるようにして映った藤本。「私彼女の荷物持ち」と添えた。ファンからは「楽しそうですね」「いい旦那さん」「お疲れのご様子(笑)」「顔疲れすぎじゃん」「それくらい、嫌な顔せず