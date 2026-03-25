元モーニング娘。の辻希美（38）が25日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にVTR出演。育休中の現在の生活について明かした。水曜レギュラーの辻は25年5月28日の放送後に産休に入り、301日ぶりの出演となりった。休み中に「ぽかぽか」を見る時があったかを聞かれると、「『ぽかぽか』はちょこちょこ。ハリセンボンさんが入ってる〜、私の席どこだろ〜と思って」と明かした。「ぽかぽか」放送時間に何をしているか