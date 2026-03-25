さすがに場所の特定はマズい…フランス海軍の原子力空母「シャルル・ド・ゴール」の位置が、ランニング用アプリの影響で誤って明らかになったことが、2026年3月19日、フランスのニュースメディア「ル・モンド」の報道により判明しました。【画像】おお、壮観！ 海上自衛隊の「かが」と一緒に航行する「シャルル・ド・ゴール」「シャルル・ド・ゴール」は中東情勢の緊迫化を受けて編成された空母打撃群の中核として、地中海方面に