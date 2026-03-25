犬の健康を維持する食材 1.完熟した真っ赤なトマト 完熟した真っ赤なトマトは、犬の健康を維持する食材です。 トマトには、「カリウム」「βカロテン」といった栄養素が豊富に含まれています。90％以上が水分であり、あまりお水を飲まない犬の水分補給にもなります。 また、トマトに含まれる「リコピン」には、とても強い抗酸化作用があり、美しい毛並みを維持するため、皮膚の老化を防ぐためにも役立つ栄養素です。 「ビタ