ダブルツリーbyヒルトン大阪城は、「いちごと日本茶のアフタヌーンティー」を3月16日から5月31日まで提供する。いちごと煎茶、玄米茶、抹茶、ほうじ茶、玉露などの日本茶を組み合わせた。お城モチーフの「黄金のキャッスルケーキ」は瓦屋根を表現した黄金色の飴細工を乗せた。いちごにチョコレートの兜をかぶせた「いちご大福兄弟」は玄米茶パウダーを使用した。その他、煎茶が香るバラのガナッシュを添えたほうじ茶ジュレ、抹茶ミ