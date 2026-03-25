ANAホールディングスは、ボーイング787-10型機3機をボーイング787-9型機に発注変更する。2020年2月25日に、国内線用のボーイング777型機の後継機として、ボーイング787-10型機を11機を確定発注していた。当初は2022年度から2024年度にかけて受領を予定していた。このうち7機をすでに受領している。発注変更は、ANAブランドの国際線旅客事業の拡大に向けたものとしており、受領時期は2027年度を予定している。発注変更によって、米