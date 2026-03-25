KDDIは、4月以降に実施される「au PAY×地方自治体連携キャンペーン」を発表した。3県の自治体で最大30％還元キャンペーンが実施される。 開催されるのは、秋田県由利本荘市、千葉県鎌ケ谷市、鹿児島県薩摩川内市。 エリア 実施期間 還元率 還元上限 秋田県由利本荘市 4月1日～30日 中小企業20％ 大手企業5％ 1回あた