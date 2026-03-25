ソニーネットワークコミュニケーションズは、MVNOサービス「NUROモバイル」で、18歳未満のユーザーを利用者として登録できる機能の提供を開始した。あわせて、18歳未満の利用者を対象とした特典も提供する。 これまでNUROモバイルでは未成年者の利用に制限が設けられていたが、世帯単位でのモバイル利用ニーズの高まりを受け、契約者本人以外を実際の利用者として登録できる機