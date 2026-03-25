タッチライン際で見せた華麗な足技が話題を呼んでいる。イギリスメディア『THE Sun』が伝えている。現地３月22日に行なわれたセリエA第30節で、ローマ対レッチェの一戦が行なわれた。この試合で『DAZN』のプレゼンターを務めるイタリア人のジュジー・メローニが、スタディオ・オリンピコに登場した。「魅力的なイタリア人女性は、胸元が大胆に開いたドレスに黒のハイヒールを合わせ、周囲を魅了した」26歳の人気者はこの日、