先週から再開された、ガソリン元売り各社に対しての補助金の支給を受け、県内ではレギュラーガソリンの平均小売価格が値下がりました。 値下がりは4週ぶりだということです。 中東情勢をめぐり高騰が続く原油価格。 石油情報センターによりますと、23日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットル当たり187円20銭と前の週と比べて7円70銭値下がりしました。 値下がりは4週ぶりです。 一方