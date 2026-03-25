大谷がサイ・ヤング賞に向けて挑戦する(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間3月24日、エンゼルスとのオープン戦に先発登板。5回に3連打を浴びて1点を失ったところで降板したが、それでも4回まで無失点11奪三振と相手打者を翻弄する内容だった。【動画】納得のいかない表情も…空振り三振を奪う大谷翔平をチェックこれを受け、米紙『New York Post』は「サイ・ヤング賞候補のショウヘイ、オープン戦の快投で、賞レー