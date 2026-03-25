石川県内のレギュラーガソリン価格は、過去最高となった先週の1リットル191円から19円近く値下がりし、172円20銭となりました。高騰する原油価格への対策として、政府が開始した補助金制度を受け、店頭価格が乱高下しています。資源エネルギー庁が発表した、23日時点の石川県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均価格は172円20銭でした。2004年の調査開始以降、最も高くなった先週の191円から18円80銭値下がりし、1週間で