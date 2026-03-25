PC用のテキストエディター「MIFES」を開発するメガソフトは、同社が展開するiOS用テキストエディター「LiquidLogic」にMarkdown記法のリアルタイムプレビュー機能を搭載した最新版Ver.3.3.0をリリースした。App Storeよりダウンロードできる。ファイルサイズ制限や機能は異なる無料版と有料版(月額200円/年1000円)がある。iOS 17.7以降のiPad/iPhone、Appleシリコン搭載のMacに対応する。日常のメモ書きからプログラミング言語に対