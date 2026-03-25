あきんどスシローは、3月11日より全国のスシローにて、人気スイーツを自身でデコレーションして楽しめる「じぶんでデコロー! カタラーナ」と「じぶんでデコロー! ミルクレープ」を販売している。スシロー「じぶんでデコロー! シリーズ」春休みに合わせ、お寿司だけでなくスイーツでも"わくわく楽しい"体験を提供したいとのことだ。スシロー○人気NO.1スイーツやこだわりミルクレープを自由にデコレーション「こどもスシロー」プロ