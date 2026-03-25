日本中が待ちわびていた嵐の5人が、ついに帰ってきた!【写真】900円が10倍で転売も…SNSがザワつく嵐の“空カプセル”「5月31日での活動終了を発表している彼らですが、その最後のツアーとなる『We are ARASHI』が3月13日の札幌ドーム公演からスタートしました」（スポーツ紙記者、以下同）嵐が活動を休止したのは2020年末のこと。世界中が新型コロナウイルスの脅威に見舞われたタイミングだった。「そのため、活動休止前の最