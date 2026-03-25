フリューが運営する「フリューかわいい研究所」は、3月21日の「プリの日」を記念して「プリの日 女子高生川柳コンテスト」の入賞作品と、令和のトレンドをまとめた「プリ流行調査2025」を発表した。プリの日 女子高生川柳コンテスト&プリ流行調査2025本コンテストは川柳を通して女子高校生の感性や日常を表現するもので、2026年2月2日〜3月2日の期間に実施。応募総数1,011句の中から11句を選出した。あわせて公開された「プリ