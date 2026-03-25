ボートレース三国のG3オールレディース「三国レディースカップ」は25日、曇天の中で2日目の開催を終えた。差されたけど捲らせなかった。西橋奈未が断然人気の2日目9R。1号艇の岩崎麗子（24＝群馬）はスタートを頑張った。「最悪、差されてもいいから先には回ろうと気合を入れていきました」とコンマ11のトップスタートで2着ゴールだ。最近は舟券絡みも増えてきた。前節のびわこヴィーナスシリーズ第23戦（3〜8日）では9走し