政府の補助金の影響でガソリン価格が大きく値下がりし、1リットルあたり177円70銭となりました。全国のレギュラーガソリンの平均小売価格は、おととい時点で前の週より13円10銭値下がりし、1リットルあたり177円70銭となりました。イラン情勢の緊迫化で原油価格が高騰するなか、ガソリンは先週、190円80銭をつけ、過去最高を記録していました。政府は今月19日の出荷分から新たな補助金制度を始めていて、ガソリンは小売価格が170円