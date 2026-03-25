陸上自衛隊に所属する男が中国大使館に侵入した疑いで逮捕されたことを受け、木原官房長官は「法を順守すべき自衛官が逮捕されたことは誠に遺憾だ」と述べました。木原官房長官「法を順守すべき自衛官が建造物侵入の容疑で逮捕されたことは誠に遺憾であります」陸上自衛隊の3等陸尉が、24日に中国大使館に侵入した疑いで逮捕されたことを受け、木原官房長官は、中国側から再発防止の要請などの申し入れがあったと述べました。その