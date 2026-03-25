JR東海グループは、商業施設「NAKAGAWA CANAL DOORS(ナカガワ カナル ドアーズ)」の開業と、ぴよりん15周年を記念して、高さ約7mの巨大ぴよりんバルーンを制作するという。これに伴い、制作支援を募るクラウドファンディングをJR東海MARKETで実施する。名古屋市・中川運河沿いの事業者とも連携した多彩な返礼品を用意し、地域一体となって新名所を盛り上げる。キービジュアル○高さ7mの巨大バルーンが「新しい名古屋の玄関口」に累