退職金の受け取り方は主に3種類ある。経済評論家の頼藤太希さんは「退職金は受け取り方法で手取りが大きく変わる。百数十万円の差が出るケースもあるので慎重に選びたい」という――。※本稿は、頼藤太希『会社も銀行も役所も教えてくれない定年前後の人生戦略』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock．com／kazuma seki※写真はイメージです - 写真＝iStock．com／kazuma seki■一時金で利用できる「退職