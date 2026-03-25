池田模範堂は2026年3月23日、花粉症の自覚症状を持つ全国20歳〜69歳の男女1000名を対象とした「耳のかゆみに関する調査」の結果を発表した。本調査は2026年2月3日〜5日の期間、楽天インサイトを通じてインターネット調査方式で実施された。花粉症の症状の一つとして耳の中がかゆくなる「花粉耳」の実態や、耳掃除の習慣、対処法について明らかにしている。花粉症患者の耳事情○6割以上が「週に1回以上」耳掃除をする実態耳そうじの