「Goens」は、卒婚に対する理想と現実の実態を明らかにするための意識調査結果を3月19日に発表した。同調査は2026年3月9日〜2026年3月15日の期間、既婚である全国の50代男女464人を対象にインターネットを用いて行われた。50代の23.7%が「卒婚」を希望。「お金」と「手続き」が最大の壁「卒婚」に対してどのように考えているか聞いたところ、「強く憧れており、実際に具体的に検討・準備している」(5.2%)と「憧れはあるが、現実的