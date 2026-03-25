2025年に101歳でこの世を去るまで、生涯現役の薬剤師として働き続けた比留間榮子さん。地域の人たちに寄り添い、自身も多くの人に愛されてきた。そんな比留間さんも、ときにはクレームにぶつかることがあった――。※本稿は、比留間榮子『ほどよくまわり道して生きていく』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／AJ_Watt※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／AJ_Watt■まずは自分に気を配る自分の