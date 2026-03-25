■ロシア発のエネルギーショック以来の肥料危機にイラン発のエネルギーショックを受けて、肥料市場が危機的な様相を強めている。当初は、トウモロコシに利用される窒素肥料である尿素の価格が急騰した。湾岸の産油国では尿素が大量に生成されていたが、それがホルムズ海峡の封鎖によって運搬できなくなったためだ。それが、石油製品と関わりが深い肥料全般に飛び火したのである。写真＝時事通信フォトホワイトハウスの夕食会で出席