Gakkenは、2026年3月18日に『マンガでわかる! 推し活片づけ術』電子版の配信を開始した。本作は人気の『マンガでわかる! 収納シリーズ』第5弾で、推し活を楽しみながら理想の空間をキープするためのノウハウが凝縮されているという。『マンガでわかる! 推し活片づけ術』○増え続けるグッズの悩みに寄り添う一冊本作の著者で漫画家の宙花こよりが、自身の体験をもとにアクスタやフィギュアなどの「推し活グッズ」特有の収納術をレク