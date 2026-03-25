【モデルプレス＝2026/03/25】モデルの西山茉希が3月25日、自身のInstagramを更新。卒業式前夜の“祝飯”を公開し、話題を呼んでいる。【写真】40歳2児のママモデル「彩りバッチリ」タルタルがたっぷりのった“祝飯”◆西山茉希、手作り祝飯を披露西山は「3学期、お疲れ様でしたぁぁぁ ゴーール」と子供たちが節目を迎えたことを報告し、リール動画を投稿。「タルタル唐揚げ」や「インカで豆乳ポテサラ」など一工夫された色鮮やか