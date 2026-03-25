興行収入では歴代1位だ。映画『王と生きる男』（原題）のヒットは、もはや「よく入っている映画」というレベルではない。韓国公開作の観客動員数では歴代3位だが、興行収入ではすでに頂点に立った。【画像】『王と生きる男』まさかの盗作疑惑が浮上3月24日時点で『王と生きる男』の累計観客数は約1492万人に達し、『神と共に 第一章：罪と罰』（1441万人）や『国際市場で逢いましょう』（1426万人）を抜いて歴代3位に上がった。上