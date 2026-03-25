「韓国ラブホテル連続殺人事件」について取り上げた時事番組が、犯行に使用された薬物情報を公開し、物議を醸している。SBSの時事番組『それが知りたい』（原題）は、3月21日の放送でソウル江北（カンブク）一帯のラブホテルで起きた連続殺人事件を特集した。その際、容疑者が使用したとされる「薬物の組み合わせ」を公開し、波紋を広げている。【関連】韓国ラブホ連続殺人事件、“20歳女性”犯人の素顔被疑者のキム・ソヨンは、昨