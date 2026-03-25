ヤマザキビスケットはこのほど、「チップスター」の発売50周年を記念し、新テレビCMの放送やキャンペーン、コラボ企画などを順次展開すると発表した。新CM「ありがとう チップスター50周年」篇には、前作に引き続き俳優の橋本環奈さんを起用した。幼い頃からチップスターファンという橋本さんが、「うすしお味」の赤いパッケージから飛び出す様子や、1970年代〜2020年代までの時代背景とともに、50年の歩みを振り返るシーンなどを