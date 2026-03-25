送検される被告岡山地検倉敷支部2022年9月 岡山県里庄町のゲストハウスで複数の女性客に薬を飲ませ性的暴行を加えたなどとして、一審で懲役26年の判決を受けた男の控訴審です。広島高等裁判所岡山支部は控訴を棄却しました。 準強制性交等の罪などで判決を受けたのは岡山県里庄町の元旅館業の男（52）です。 一審判決によりますと、男は2018年9月以降、自身が経営していた岡山県里庄町のゲストハウスに宿泊した女