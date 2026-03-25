さぬきのめざめ アスパラガスの香川県オリジナル品種、「さぬきのめざめ」の収穫が丸亀市で最盛期を迎えています。 2005年に品種登録された香川県のオリジナル品種「さぬきのめざめ」。 柔らかく、ほのかな甘みが特徴で、大きいもので50cmほどまで成長するそうです。 生産者によりますと、この時期に出荷される「春芽」は冬の間に根に蓄えられた栄養分で成長したもので、特に甘みが強いということです。 202