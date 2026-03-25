2026年3月20日、社会教育団体「修養団」の創立120周年を記念する式典に出席された秋篠宮ご夫妻。能登半島地震で被災した石川県輪島市の中学生らが制服の寄付を受けたことなど感謝の言葉を述べると、ご夫妻は拍手を送った。【写真】紀子さまのブルーのセットアップ全身姿を見る。ほか、悠仁さまと“おそろい”コーデも式典で紀子さまはブルーのセットアップをお召しになっていた。ブルーは落ち着きや知的さを感じさせる色で、公