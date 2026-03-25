読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！ずっと楽しみにしていたハワイへの新婚旅行。幸せいっぱいのはずが、現地に到着した途端、想像もしていなかったトラブルに巻き込まれることになりました。待ちに待ったハワイへの新婚旅行！結婚準備の忙しさも落ち着き、いよいよ待ちに待った新婚旅行の日。行き先は、私がずっと憧れていたハワイです。綺麗な海やおいしい食事を想像しながら、胸を躍らせて飛行機に乗り込みました