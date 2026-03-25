コードネームは「エピック・フューリー（壮絶な怒り）作戦」──。2月28日に突如始まったアメリカとイスラエルによる対イラン軍事作戦は、開始当日にイランの最高指導者ハメネイ氏ほか数十人の政府高官を殺害する戦果をあげ、予断を許さない状況が続く。【写真】ロシアもウクライナ戦争で使用イランが設計・国内製造するドローン「自爆型無人機 シャヘド136」。ほか、イスラエルで開発されたドローンなども今回の作戦の大き