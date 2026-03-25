向こう一週間、関東は雨の降る日が多いでしょう。桜の開花を促す雨となり、花粉の飛散は抑えられそうです。29日(日)は各地で晴れて、お出かけ日和になるでしょう。東京では3月27日(金)に桜が満開となる予想です。桜が満開になる所では、お花見も楽しめるでしょう。明日26日(木)の関東は冷たい雨に日中でも空気ヒンヤリ関東は、午前中を中心に冷たい雨が降るでしょう。沿岸部を中心に一時的に雨脚が強まる所がありそうです。また