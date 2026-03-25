テレビやネットを見ていると、「世の中にはこんな素晴らしい人もいるのか！」と驚くこともあるのではないでしょうか。けれどこういった時代だからこそ、その姿が本物かどうかよく見極める必要があるのかもしれません。◆スーパーヒーローのような存在の彼氏との出会い就職を機に上京した岩永柚葉さん（仮名・20代）はしばらく仕事一筋の生活を送っていましたが、半年ほど前に仕事関係者の大志さん（仮名・20代）と出会ったこと