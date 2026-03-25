歌手でタレント、女優・はいだしょうこが親子ショットを公開し話題になっている。２５日に自身のインスタグラムを更新し、「また一つ、歳を重ねることができました。一生懸命産んでくれた母にも感謝です」とつづり、２５日に誕生日を迎えたことを報告。「『母と私』そして、家族写真」とつづり、家族写真や父、姉、母との写真も投稿した。続けて「いつも応援してくださる方々、そばで支えてくださる方、家族や友人、先輩後輩