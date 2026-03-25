3月26日（日本時間）に開幕を迎える米・大リーグ。ドジャースの大谷翔平は、開幕5戦目の4月1日（日本時間）に先発すると決まった。WBC（ワールド・クラシック・ベースボール）の熱狂のなかにあった日本で、大谷本人に勝るとも劣らないほどファンの視線を釘付けにした存在がいる──。【写真】初来日だったデコピン“初来日”を果たした愛犬・デコピンだ。大谷とデコピンの微笑ましい様子がメディアで報じられることには、どのよ