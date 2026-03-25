24日、木曽郡木曽町三岳で起きた山林火災は発生からおよそ22時間が経った25日昼前に鎮火しました。3月、県内では火災が174件と去年の倍近くに増えていて、火の取り扱いに注意が必要です。火事があったのは御嶽山のふもとにある木曽町三岳の山林です。24日午後1時半前、山から白い煙が見える」と近くの住民から消防に通報がありました。25日朝になって火の勢いが弱まり火災発生からおよそ22時間後の25日午前11時半前に「鎮火」しま