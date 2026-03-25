俳優の長澤まさみ（38）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。魅惑のドレスショットを公開した。投稿には吉岡里帆も反応した。【写真】吉岡里帆も投稿に反応！「色気がやばい」写真を披露した長澤まさみ長澤は「沢山、おめでとうを言い合った。その場にいる人や、作品からエネルギーをもらい、映画熱上がっちゃうよね。これからも、自分らしく映画と向き合いたい」と、今月13日に行われた「第49回 日本アカデミー賞」授