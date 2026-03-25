グローバルボーイズグループ・JO1とINIのサッカーを愛するメンバーからなるスペシャルユニット・JI BLUEのメンバーであるJO1の白岩瑠姫、INIの後藤威尊が25日、東京・渋谷の『SAMURAI BLUE POP UP【3／25（水）-31（火）@MIYASHITA PARK】』のオープニングイベント「SAMURAI BLUE OPEN CAMPUS」に参加した。【集合ショット】サムライブルーがお似合い！笑顔で手を降る白岩瑠姫＆後藤威尊らこの日は、学生時代に9年間にわたって