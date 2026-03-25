フィギュアスケート解説者でタレントの織田信成が25日、自身のインスタグラムを更新。自身が39歳の誕生日を迎えたことを報告し、長男（15）との2ショットを公開した。【写真】「身長は順調に抜かされ続けてます！」15歳長男と肩組み2ショットを公開した織田信成織田は「本日、39歳をお迎えました！サンキュー（39）!!!」と報告。続けて、大阪駅で長男と肩を組む2ショットをアップし、「長男は無事志望校に合格 身長は順調に抜