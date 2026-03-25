お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子（50）が24日、自身のブログを更新。9歳の次男・誠八くんが小学校で表彰されたことを報告し、喜びをつづった。【写真】表彰状を手にして笑顔の9歳の次男・誠八くんこの日は「おめでとうー！」と題してブログを更新。「今日は小学校の終業式！」と切り出し、「3年生と5年生最後の日かぁ…」としみじみしながら息子たちを見送ったことを明かした。兄弟で登校する姿についても「本当に愛お