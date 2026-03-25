3月19日（現地時間）にホワイトハウスで行われた、高市早苗首相とドナルド・トランプ大統領の日米首脳会談。当日、ホワイトハウスが公表した「ファクトシート」では台湾海峡の安定などについて言及されているが、日本の外務省の文書には無いことについて、訪米に同行していた尾粼正直(まさなお)官房副長官が「週刊文春」の取材に語った。【実際の写真】アメリカ側の文書には「台湾」の文言が…高市首相とトランプ大統領&