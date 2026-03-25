ダンス＆ボーカルグループ・GENERATIONSの白濱亜嵐（32）が25日、都内で行われたGENERATIONS写真集 『Footprints』発売記念イベント取材に登場。同席した片寄涼太（31）との高校時代の思い出を振り返った。【写真】オーラすごい！キリッと表情を見せる片寄涼太＆白濱亜嵐白濱は1学年年下の片寄の成長した部分を聞かれ「この男は変わりましたよ」と語り始めた。白濱が高校2年の時に高校1年の片寄が入ってきたことを振り返り「そ